Собаки используют специфический "щенячий взгляд", чтобы манипулировать людьми. К такому выводу пришли трое западных ученых, когда исследовали мимику домашних любимцев и сравнили ее с волчьей, говорится в сюжете ТСН.

Выяснилось, что в процессе эволюции четвероногие развили мышцы морды, которые отвечают за специфический "щенячий взгляд". Все - чтобы двуногие добывали им пищу, ласкали и заботились.

Как отмечала "Страна", желание завести собаку у людей происходит на генетическом уровне.

Ранее мы рассказывали, как радикал Ляшко пришел заседать в Раду с собакой и заявил, что не будет выдвигать ее в депутаты.

Еще мы писали, что в мире выбрали самую уродливую собаку.