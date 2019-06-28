В Стамбуле 17-летний уроженец Алжира Феузи Забаат смог поймать двухлетнюю Доху Мухаммед, которая упала из окна второго этажа. Об этом сообщает ТСН.

Мать не уследила за ребенком, пока готовила еду. Феузи работал неподалеку и заметил девочку, которая стояла в опасной близости у окна. Подросток сумел поймать ребенка на лету - девочка лишь чуть-чуть коснулась земли.

Ранее сообщалось, как в Киеве на Борщаговке из окна многоэтажки выпал семилетний мальчик.

Еще мы рассказывали, как в Киеве отец поставил малыша на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно, но ребенок выпал и разбился насмерть.