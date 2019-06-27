Журналист Армен Мартиросян, который является участником инцидента с самолетом белорусской авиакомпании "Белавия", произошедшего в 2016 году, заявил, что возвращается в Украине, так как с него сняли запрет на въезд в страну. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Поздравляйте! С меня снят запрет на въезд в Украину. Я больше не Шатун , и не Лицо , угрожающее нацбезопасности. Скоро буду, Родной и Любимый Киев!", - написал он.

Скриншот: Facebook/Армен Мартиросян

Напомним, ЧП с Мартиросяном случилось, когда беларусский "Боинг" вылетел из Киева в направлении Минска. Долетев почти до белорусской границы, самолет был вынужден вернуться назад в Жуляны по приказу украинских диспетчеров. При этом беларусы утверждали, что в случае неповиновения украинские диспетчеры грозились поднять в небо истребители.

В Киеве с вернувшегося самолета был снят один из 136-ти пассажиров, после чего рейс благополучно улетел в Минск. В СБУ заявили, что гражданин Армении Армен Мартиросян, из-за которого в Киев вернули самолет "Белавиа", якобы является "лицом, напрямую контактирующим с участвующими в акциях протеста в рамках реализации разработанного в России плана дестабилизации обстановки в Украине украинскими общественными организациями".

При этом, что характерно, несмотря на столь тяжкие "преъявы" самого Мартиросяна вскоре отпустили и он благополучно вылетел в Москву через Минск следующим рейсом.

Спустя день после инцидента временный поверенный в делах Украины в Беларуси был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста и требование "официальных извинений и возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны".

Ранее сообщалось, что Мартиросян подал в суд на СБУ.

Также мы публиковали рассказ Мартиросяна как его высаживали из самолета "Белавиа".