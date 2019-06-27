Из-за потопа в харьковском метро люди ожидали поезд, стоя по щиколотки в воде.

Как говорится в сюжете ТСН, мощный холодный поток мгновенно залил вестибюль и платформу одной из станций. На несколько минут ступени к поездам превратились в каскадный водопад.

К рельсам метро вода не дошла, поэтому на работу подземки эта чрезвычайная ситуация не повлияла.

Через полчаса коммунальщики неполадку с утечкой воды устранили, а воду с перрона откачали.

Ранее "Страна" рассказывала, как два брата погибли в колодце под Херсоном, откачивая воду после разгула стихии.

Еще мы писали, что на Киев в один день обрушилось сразу два за несколько часов ливня, один мощнее другого.