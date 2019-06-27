Путь к уникальному Белому озеру на Ровенщине туристы и местные уже давно прозвали дорогой ужаса.

Как говорится в сюжете ТСН, туда едут туристы не только из Украины, но и из-за рубежа, так как озеро это называют целебным.

"Исцелить бы еще негативные эмоции от дороги к нему", - говорят водители. А вот в облавтодоре уверяют, что ямы "латают, аж гай шумит".

Как рассказывают водители, 20 километров по такой дороге им приходится преодолевать больше часа.

А ведь дорогою к Белому озеру ежегодно приезжают тысячи туристов.

Как ранее сообщала "Страна", в Киеве на дне озера нашли мертвым 9-летнего мальчика.

Еще мы рассказывали, как в Херсонской области машина слетела с дороги в канал.