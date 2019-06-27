Во Франции температура воздуха достигла 40 градусов по Цельсию, а в Европе зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру в июне. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Однако конца зною пока не видно - в ближайшие дни легче не станет.

Во Франции почти по всей стране объявили "оранжевый" уровень опасности - второй уровень предупреждения после "красного". Местные власти проводят информационную кампанию о том, как уберечься от тепловых ударов.

Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах.

Ранее "Страна" рассказывала, что в это время в Киеве циклон Отто принес значительное похолодание и ливни.

Кроме того, мы публиковали карту распространения жары в Европу.