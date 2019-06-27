Ученые считают, что птицы, похожие на страусов, более миллиона лет назад могли заселять Восточную Европу, хотя до этого считалось, что они жили лишь на Мадагаскаре. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что гигантские птицы, по размерам были в несколько раз больше, чем современные страусы и не могли летать. Их вес составлял полтонны и они бегали по Европе, когда первые предки людей только пришли на континент из Африки.

Окаменевшие кости птицы были найдены во время раскопок в пещере в Крыму. Это первый случай, когда подобное существо обнаружили в северном полушарии Земли.

Анализ 40-сантиметровой кости и других остатков показал, что им 1,5-1,8 миллиона лет. Вполне вероятно, что птицы-великаны были частью местной фауны, когда homo erectus 1,2 миллиона лет назад только появился в Европе.

По словам палеонтолога РАН Никиты Зеленкова, когда он получил найденную бедренную кость для исследования, решил, что она принадлежала птице из семейства эпиорнисовых, которые давным-давно жили на Мадагаскаре и вымерли.

"Птиц таких размеров никогда не находили в Европе", - сказал ученый. Однако, более тщательное исследование показало, что птица достоверно могла принадлежать к древнему виду под названием Pachystruthio dmanisensis. Это массивные и не способные летать существа, высотой 3,5 метра.

По длине кости ученые выяснили, что птица могли весть почти 450 кг, что в два раза больше, чем вес самого крупного вида среди вымерших моа в Новой Зеландии.

Современные страусы тоже втрое легче. Примерно столько же весит взрослый белый медведь.

"Мы не знаем, когда именно этот вид вымер. Но вряд ли он жил дольше, чем 1,2 миллиона лет назад. Возможно различные виды Homo erectus еще видели его", - сказал Зеленков.

Фото: theguardian.com

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии ученые обнаружили останки гигантского доисторического пингвина.

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