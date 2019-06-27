Сегодня утром стало известно, что неподалеку Полтавы рухнул дельтаплан, в котором находились двое человек. Оба они погибли, сообщает ТСН.

Погибшие мужчины - 40 и 26 лет. Оба - местные жители.

Отмечается, что пилот был опытным спортсменом.

Они взлетели из заброшенного аэродрома в нескольких километрах от места крушения. Именно там и нашли брошенный автомобиль летчиков.

Как рассказывают очевидцы, дельтаплан в небе сильно закрутило и он камнем упал вниз на землю, прямо на поле с подсолнухами. Воздухоплаватели называют это явление "штопором".

Как оказалось, владелец паратрайка был владельцем местной газеты Эхо. Без отца остались четверо детей.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад под Полтавой потерпел катастрофу самолет Ан-2.

Еще мы писали, что в США разбился самолет с пассажирами.