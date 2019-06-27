В четверг, 17 июня, в Оболонском суде Киева заместитель генпрокурора Юрий Столярчук признал незаконными действия Генпрокуратуры в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Рената Кузьмина, а также письменно подтвердил, что тот никогда не находился в международном розыске. Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook в четверг вечером.

"Я приветствую решение суда о возвращении дела о моем заочном осуждении назад в ГПУ. Предлагаю Столярчуку сделать следующий шаг — немедленно прекратить все политически мотивированные уголовные дела, возбужденные против меня генпрокурором Луценко. В этом случае я не буду настаивать на уголовной ответственности зам. ген. прокурора и откажусь от обвинений в его адрес. В противном случае и Столярчука, и его неадекватного начальника ждут суд и тюрьма", - написал он.

Напомним, Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко и его зама Юрия Столярчукапо факту возможной организации незаконного уголовного преследования экс-заместителя главы прокуратуры Рената Кузьмина.

Так, Ренат Кузьмин обратился в суд, который он выиграл. После этого суд обязал НАБУ зарегистрировать указанное производство по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержания, привод или арест) Уголовного кодекса. По словам экс-зама Луценко, черкасский суд признал незаконным его оглашение в розыск и приостановление следствия по его делу. Поэтому, считает Кузьмин, дело против него носит политический и заказной характер.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Фото: Facebook/Ренат Кузьмин

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