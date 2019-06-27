В Запорожье апелляция утвердила оправдательный приговор журналисту Павлу Волкову.

Его обвиняли по стандартному набору статей УК 258-3 и 110.

Напомним, что очередное слушание по делу журналиста Павла Волкова состоялось в Запорожском суде 27 марта. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также мы рассказывали, что расследование в отношении Волкова было предвзятым.

Суд признал, что стороной обвинения не доказано надлежащими, допустимыми и достаточными доказательствами виновности лица, как того требует закон.

Также не было предоставлено сведений, на основании которых заявлений, материалов правоохранительных или контролирующих государственных органов, было принято решение о начале досудебного расследования, а также, почему следователи считали Волкова причастным к преступной деятельности.

Именно поэтому Волкову вынесли оправдательный приговор.