Нидерландская компания Lightyear провела презентацию прототипа электромобиля на солнечных батареях. Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что капот и крыша авто имеет солнечные панели, площадь которых составляет 5 кв. м. При этом они покрыты противоударным стеклом.

Согласно характеристикам, в солнечный день при помощи этих панелей автомобиль за час сможет зарядиться на 12 км хода. В компании также утверждают, что эти солнечные элементы на 20% эффективнее, чем стандартные.

Фото: theverge.com

Помимо этого, автомобиль Lightyear можно использовать и как обычный электрокар, подзаряжая его от сети. Благодаря быстрой зарядке мощностью 60 кВт автомобиль сможет зарядиться всего за час, чего хватит на 507 км хода, а до 100 км/ч он сможет разгоняться за 10 секунд благодаря четырем электродвигателям.

Как отмечает издание, стартап Lightyear был основан группой бывших студентов из Эйндховенского университета, которые выиграли гонки World Solar Challenge на своих солнечных автомобилях Stella в 2013, 2015 и 2017 годах.

Выпуск электрокаров запланирован на 2021 год, а его стоимость составит €149 тыс. Предзаказ на них уже открыт. Для того, чтобы получить один из первых автомобилей, необходимо внести предоплату в размере €119 тыс.

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