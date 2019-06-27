Сегодняшний разгул стихии, которая днем накрыла Киев попал на фото и видео. Впечатляющие снимки и ролики опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Ingvar Shapik.

На панорамном видео запечатлено, как черные тучи наползают на столицу, молнии рассекают небо и льет дождь. Отметим, что фото и видео сделаны с высоты.

Фото: facebook.com/shapikingvar

Напомним, что в четверг, 27 июня, мощный ливень дважды накрывал Киев. Причем второй раз нанес более сокрушительный удар по столице. После этого 300 коммунальщиков вышли на улицы убирать последствия непогоды.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала, что ливни покинули Киев и движутся в сторону Черкасской области.

Также мы сообщали, что синоптик сообщила, какой холодной и ветреной будет погода в Украине на День Конституции.