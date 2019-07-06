В КСУ упразднили постановление Кабмина от 7 июня 2017 года № 413 "Некоторые вопросы усовершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими".

Соответствующее решение № 8-р/2019 было принято 25 июня, передает Юрлига.

Отмечается, что была утверждена Стратегия усовершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими.

В решении указано, что Стратегией введен дополнительный, подзаконный механизм определения по установленной формуле площади участков, подлежащих бесплатной передаче на территории соответствующей области в собственность гражданам. Кроме того, установлены дополнительные особенности проведения земельных торгов, заключения, продления срока действия и расторжения договоров аренды государственной с/х земли, передачи в пользование (аренда, эмфитевзис).

В соответствии с этим, Кабмин, утвердив Стратегию в части организации процесса ее выполнения, урегулировал на подзаконном уровне условия и порядок приобретения права собственности и пользования землей, которые должны определяться исключительно законами Украины, и тем самым вышел за пределы конституционных полномочий.

В КСУ считают, что несоответствие Конституции положений раздела Стратегии является основанием для признания постановления № 413 противоречащим Основному Закону.

Как отмечает издание, данное решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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