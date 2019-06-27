Рейс авиакомпании Wizzair W6 6259 по маршруту Киев (аэропорт "Киев" им. Сикорского) - Ларнака (Кипр), который задержался с вылетом из-за "минирования" аэропорта "Киев" днем в четверг, теперь будет осуществляться через Дебрецен (Венгрия), где будет сменен экипаж и борт, а затем продолжен полет на Ларнаку (Кипр). ОБ этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейс должен был отправиться в Ларнаку в 18:45, однако из-за "минирования" аэропорта всех пассажиров и провожающих вывели за его пределы.

После осуществления проверки с участием собак, пассажиры на этот и другие рейсы были допущены в аэропорт около 18:15. После регистрации и прохождения контроля часть рейсов этой и других компаний отправились по назначению. Пассажиры рейса на Ларнаку также заняли места в самолете и около 20:30 бортпроводники сообщили, что в связи с истечением разрешенного на работу времени для экипажа рейс отменяется.

"Всех просим забрать вещи и выйти из самолета", - сказала стюардесса.

Вместе с тем, пассажиры отказались покинуть самолет, требуя замены экипажа и доставки пассажиров в Ларнаку. Тогда к пассажирам обратился командир корабля, пояснив, что в четверг из-за сообщений о минировании самолеты авиакомпании были перенаправлены для посадки в аэропорт Борисполь. Вследствие этого произошла задержка.

"Сейчас авиакомпания предпринимает меры для возможного продолжения полета через другой аэропорт", - сказал командир.

Через 10 минут он повторно обратился к пассажирам, сообщив, что рейс будет осуществлен через Дебрецен, где другим бортом пассажиров доставят на Ларнаку. В настоящее время оформляются необходимые документы для вылета по новому маршруту.

Информации о пассажирах в Ларнаке, которые ожидают своего отправления в Киев пока нет.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

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