В "Нафтогаз Украины" в прошлом году увеличили свою долю в импорте природного газа в страну до 66%, что на 5 п.п. больше, чем в 2017-м (61%), сообщается в обнародованном в четверг консолидированном отчете группы, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что НАК в 2018 году покупал газ у 18 европейских поставщиков (в 2017 - 13). В целом в прошлом году газ в страну импортировали 65 компаний (в 2017 - 67).

Напомним, Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения.

Также мы писали, что "Нафтогаз" предложил "Газпрому" запасной вариант контракта вместо чистого транзита газа.