Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Светлану Лобанову.

Об этом сообщается в указах №№464/2019 и 465/2019 от 27 июня, опубликованных на официальном сайте главы государства.

Фото: president.gov.ua

Известно, что Светлана Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в г.Александрия Кировоградской области.

Напомним, Сергей Коваленко получил пост врио главы Кировоградской обладминистрации 11 июня, когда президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав ОГА в 12 областях.

Также мы сообщали, что сайт Рады второй день не публикует текст законопроекта Зеленского о снижении тарифов.