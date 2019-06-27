Синоптики единодушно обещают, что в День Конституции в Киеве будет не жаркая погода, а некоторым она может показаться даже прохладной.

Прогнозируют, что в пятницу, 28 июня, температура воздуха в столице поднимется не выше +20-22 градуса. Как обещает синоптик Наталья Диденко, ожидается небольшой дождь. На юге и востоке Украины завтра будет немного теплее - до +24-29 градусов.

"Нюанс завтрашней праздничной погоды. Северо-западный ветер в День Конституции будет сильным, кроме, разве что, южной части. На карте - участки с сильным ветром завтра.

28 июня - небольшие дожди, + 18 + 24 градуса, на юге и востоке + 24 + 29 градусов. Киев завтра - ветреный, небольшой дождь, + 20 + 22 градуса", - написала Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на День Конституции.

Также мы сообщали, что непогода парализовала движение авто в центре Киева.