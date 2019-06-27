В пятницу, 28 июня, в Верховном суде Украины рассмотрят апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии относительно участия партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

По данным агентства, в четверг представляющий интересы партии адвокат Руслан Чернолуцкий, соответствующее определение было вынесено на заседании в четверг.

"Закончить подготовку дела к апелляционному рассмотрению. Назначить дело… по апелляционной жалобе ЦИК на решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года к рассмотрению в судебном заседании (с уведомлением сторон) на 28 июня в 18:00, которое пройдет в Кассационном административном суде в составе Верховного суда по адресу г.Киев, ул.Московская, 8, корпус 5", - процитировал адвокат определение суда.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 25 июня удовлетворил иск партии "Рух новых сил" на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах Верховной Рады, отменив соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляли, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования"

Ранее сообщалось, что партия Саакашвили будет судиться с ЦИК после недопуска на выборы в Раду.