Заместитель главного редактора издания Страна.ua Светлана Крюкова в эфире политической программы "Украинский формат" на телеканале Newsone дала совет будущим депутатам Верховной Рады, призвав их не поступать как член Радикальной партии, нардеп Дмитрий Линько, который был одним из главных участников фальсификации дела против главреда Страны Игоря Гужвы.

Соответствующий пост с фрагментом передачи Крюкова опубликовала на своей странице в Facebook.

"О политической карьере. Короткий ликбез для будущих депутатов.

На примере бывалых, из прошлой смены. Знакомьтесь. Гость программы - депутат Линько. Фунт Радикальной партии. Впервые страна услышала об этом политике, когда задержали и посадили Игоря Гужву. Линько по приказу Ляшко и Порошенко стал главным участником фальсификации этого дела.

Якобы мы требовали у него денег за непубликацию какой-то пикантной информации о нем же. Дело в хлам развалилось в суде. За участие в клоунаде юному депутату обещали золотые горы и кисельные берега, но как это часто бывает, ничего не дали. И вышло как в хорошем порнофильме, где все начинается с романтического поцелуя. А по итогу: шлюхой поработал, а замуж не взяли. Не делайте как Линько. Не играйтесь в грязные игры", - написала Крюкова.

Видео: Facebook/Svetlana Kryukova

Скриншот: Facebook/Svetlana Kryukova

Как сообщалось, сегодня стало известно, что Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Напомним, что во время правления Петра Порошенко, в отместку за материалы о коррупции президента и его окружения, против Игоря Гужвы было сфабриковано сразу несколько уголовных дел. В том числе, по неуплате налогов, а также полностью сфальсифицированное, при участии нардепов от Радикальной партии, дело о вымогательстве.

По последнему делу Игорь Гужва был брошен на несколько дней в тюрьму и вышел после внесения залога. В условиях тотального давления на издание со стороны режима Порошенко, угрозы повторного ареста и постоянных угроз физической расправы, Игорь Гужва был вынужден в январе 2018 года покинуть Украину и обратиться с просьбой к властям Австрии о предоставлении политического убежища. В сентябре 2018 года Игорю Гужве убежище было предоставлено. В то же время, ни одно из сфабрикованных в Украине дел против Игоря Гужвы до сих пор не закрыто.