Причиной смертности №1 в мире и в Украине в частности является неинфекционные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые, хронические респираторные, психические заболевания. Об этом на своей странице в соцсети сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она уточнила, что в Украине неинфекционные болезни являются причиной 90% всех преждевременных смертей. Эти болезни протекают длительно и медленно прогрессируют, ухудшая психоэмоциональное и физическое здоровье.

В Украине впервые проводится общенациональное исследование для изучения распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний (STEPS).

"STEPS - это простой стандартизированный метод сбора, анализа и сравнения данных в странах ВОЗ. Благодаря исследованию мы впервые сможем изучить тенденции внутри страны и разработать действенные политики для профилактики и контроля распространения неинфекционных заболеваний", - добавляет Супрун.

По ее словам, более 130 стран хотя бы раз проводили исследования STEPS. Некоторые - несколько раз. ВОЗ рекомендует проводить исследования STEPS каждые 5 лет, чтобы следить за тенденциями и улучшать профилактику и контроль неинфекционных заболеваний.

Какие данные будут получены в результате исследования:

об уровне потребления алкоголя и табака;

об уровне потребления овощей и фруктов;

об уровне потребления соли;

об уровне физической активности;

о распространенности избыточного веса и ожирения, повышенного артериального давления, уровня глюкозы в крови и холестерина;

о распространенности рака шейки матки (скрининг и последующий контроль);

об уровне психического здоровья (депрессия и самоубийство);

об уровне насилие и травм.

В Украине до сих пор нет общенациональных данных об основных факторах риска. А значит, нет достаточной базы для принятия научно обоснованных решений для того, чтобы изменить ситуацию.

"Исследование начинается в июне и будет проведено во всех областях Украины. Потенциальное количество участников - 7000. Результаты ожидаем получить в декабре 2019 года. Участие в исследовании является добровольным, а полученная информация будет полностью конфиденциальной", - объясняет и.о. министра.

Само исследование состоит из трех шагов:

интервью участников для выявления факторов риска и истории здоровья, связанное с неинфекционными заболеваниями;

измерение роста и веса, окружности талии и бедер, артериального давления и частоты сердечных сокращений;

измерение биохимических показателей здоровья (глюкозы и липидов в крови быстрыми тестами и уровня натрия, креатинина, калия и йода в моче).

Уточняется, что исследование STEPS организует Министерство здравоохранения Украины и World Health Organization Ukraine в рамках совместного проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей. Проводят исследования Центр общественного здоровья МОЗ Украины и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Ульяна Супрун развеяла миф о селене, который часто добавляют в продукты.

Также мы сообщали, что заместитель Супрун оставляет кресло чиновника ради похода на выборы в Раду.