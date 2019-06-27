Возникший между ребенком и матерью конфликт или ухудшение их личных отношений не является основанием для лишения родительских прав. Об этом сообщает ЮрЛига.

Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда Верховного суда в постановлении от 24 апреля 2019 года по делу №331/5427/17.

Отец обратился в суд с иском к матери ребенка о лишении родительских прав, указав, что дочь осталась проживать с ним, находится на его полном содержании, и именно он занимается ее воспитанием и развитием. Ответчица от выполнения родительских обязанностей отстранилась, с дочерью не общается, о ее физическом и духовном развитии не заботится, материальной поддержки не предоставляет, так как с марта 2017 года не имеет работы.

После прекращения совместного проживания мать ребенка ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет алкогольными напитками, не в полной мере осознает значение своих действий и не руководит ими, в связи с чем ребенок чувствует моральные страдания и чувство стыда за ее поведение.

Кроме того, орган опеки и попечительства сделал вывод о возможности лишения матери родительских прав.

Местный суд удовлетворил требования истца, а суд апелляционной инстанции поддержал соответствующее решение, оставив жалобу ответчицы без удовлетворения. Верховный Суд не согласился с решениями предыдущих инстанций, учитывая следующее.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей имеет место, когда они не заботятся о физическом и духовном развитии ребенка, его учебе, подготовке к самостоятельной жизни, в частности: не обеспечивают необходимого питания, лечения ребенка; не общаются с ребенком в объеме, необходимом для ее нормального самоосознания; не предоставляют ребенку доступ к культурным и другим духовным ценностям; не способствуют усвоению ею общепризнанных норм морали; не проявляют интерес к ее внутреннему миру; не создают условий для получения ею образования.

Лишение родительских прав является крайней мерой влияния на лицо, не исполняющего родительские обязанности, а потому вопрос о его применении следует решать лишь после полного, всестороннего, объективного выяснения обстоятельств дела.

Эта мера влияния является исключительной, она тянет за собой серьезные правовые последствия как для матери, так и для ребенка. Она подлежит применению лишь в случае, когда изменить поведение родителей в лучшую сторону невозможно, и только при наличии вины в действиях родителей.

При решении судом вопроса лишения родительских прав определяющим является отношение матери к ребенку, желание общаться и принимать участие в его воспитании.

По этому делу судами не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что мать не желает общаться с дочерью и участвовать в ее воспитании, зато установлено, что между сторонами существует конфликт в связи с инициированием ответчицей процедуры расторжения брака с истцом, что негативно повлияло на ее взаимоотношения с дочерью, оставшуюся проживать с отцом.

Но обстоятельство, что на время рассмотрения дела материальным обеспечением ребенка, его воспитанием и развитием занимается отец, не свидетельствует о том, что мать ребенка не желает принимать участие в его содержании и воспитании, то есть преднамеренно пренебрегает родительскими обязанностями.

Кроме того, СК устанавливает, что суд может не согласиться с выводом органа опеки и попечительства, если он является недостаточно обоснованным, противоречит интересам ребенка. При таких обстоятельствах кассационный суд не соглашается с соответствующим выводом органа опеки и попечительства.

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