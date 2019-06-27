Главы военных ведомств членов НАТО утвердили новую политику в сфере космоса. Об этом сообщил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в сфере адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую политику в сфере космоса. Космическое пространство является важным элементом для обеспечения обороны и сдерживания со стороны Североатлантического союза – от возможности осуществления навигации и отслеживания сил до спутниковой связи обнаружения пуска ракет.

Наша новая политика будет направлять наш подход к космосу, как в сфере возможностей, так и в отношении вызовов", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Генсек Альянса подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космоса.

"Но мы можем сыграть важную роль в качестве площадки по обмену информацией, повышении оперативной совместимости и обеспечения предоставления необходимой поддержки для наших миссий и операций", - добавил он.

Как сообщала "Страна", вступления в НАТО хотят менее 50% граждан Украины. Часть выступает за восстановление/укрепление экономических связей с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ.

Напомним, что Зеленского пригласили в Лондон на заседание ПА НАТО.