И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, что нужно делать в случае получения укуса змеи. При этом чиновница высказала мнение, что в Украине умереть от укуса змеи практически невозможно, поскольку в нашем регионе не распространены ядовитые виды змей, кроме гадюки обыкновенной и гадюки степной. Правда, в домашних условиях некоторые любители рептилий содержат и более опасных ядовитых змей (кобры, эфы и гремучие змеи).

"Когда на улице жарко, активность змей снижается - они становятся малоподвижными. Поэтому обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на пресмыкающееся. Ежегодно в весенне-осенний период регистрируют от 5 до 12 случаев укусов ядовитых змей. Об этом сообщает Киевский токсикологический центр, работающий на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Преимущественно людей кусают гадюки, но есть случаи укусов змеями персонала зоопарков или владельцев террариумов", - пишет Супрун.

Отмечается, что пострадавшие от укусов змей в Украине - это преимущественно молодые мужчины 18-28 лет, часто с алкогольной интоксикацией. В таком состоянии люди ведут себя невнимательно и замедленно.

Что происходит, когда кусает змея?

Яд гадюки имеет геморрагическое действие, то есть действует на сердечнососудистую систему и свертывание крови. Он состоит из виперотоксина и ряда ферментов, разрушающих подкожную соединительную ткань, капилляры и вызывает свертывание крови. В результате сильно падает давление, образуются тромбы, может быть кардиотоксический эффект.

Змеиный яд в организме человека распространяется лимфатической системой или кровотоком. В последнем случае возникает тяжелая интоксикация. Уничтожение яда в организме происходит через желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции и почки.

Течение отравления зависит от нескольких обстоятельств:

Куда укусила змея - наиболее опасны укусы в голову и шею. Менее опасны укусы в конечности, но они и наиболее вероятные.

Какая температура воздуха - чем она выше, тем интенсивнее развивается клиника отравления.

В целом клинические проявления укусов можно разделить на местные и общие.

Местные проявления:

наличие следов от зубов гадюки в виде, как правило, двух пятнышек или похожих на точки кожных дефектов на близком расстоянии друг от друга (часто около 1 см)

отек вокруг укуса, который медленно расширяется

местная гиперемия и гипертермия

слабая боль в месте укуса, которая при распространении отека может усилиться

при тяжелом течении отравления наблюдается лимфангит, лимфаденит, множественные кровоизлияния и пузыри, тромбоз вен, выше места укуса

при этом может возникать геморрагическая пропитки тканей, когда капилляры разрушились, и кровь вышла в межклеточное пространство. Это дает концовке синюшная или аспидно-серую окраску.

Общие проявления:

вялость, беспокойство, которое появляется за короткое время

бледность кожи, повышенное потоотделение, жажда, изменение привкуса (например, металлический привкус во рту)

тошнота, рвота, субфебрильная температура, боль в животе, может развиваться низкоео давление, тяжесть дыхания, высыпания на коже, коллапс (когда человек впадает).

В первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывания крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов. Впоследствии наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или с носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов.

Из осложнений наиболее опасны гангрена и сепсис. В отдаленном периоде могут наблюдаться шелушение эпителия кожи, атрофия мышц, нарушение контроля работы мышц. Это выглядит как "усыхание".

Что делать если укусила змея:

Нужно как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Ведь укусы опасны именно осложнениями, которые могут после них возникнуть. Если транспортировка в больницу занимает много времени, стоит предоставить домедицинскую помощь пострадавшему.

Что делать:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Переместите человека в удобное положение и следите, чтобы он меньше двигался.

Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека.

Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении - с помощью шины или подручными средствами.

Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам.

Если у пострадавшего есть тревога - следует его / ее успокоить или дать успокоительные средства.

Чего НЕ следует делать:

Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.

Не прижигайте рану и не прикладывайте лед.

Не налагайте жгут. Это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении.

Не высасывайте яд. Эффективность этой процедуры достаточно сомнительна. В частности ограничена во времени - это нужно делать не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, который оказывает подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости.

Не употребляйте алкоголь или кофеин.

Не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить ее его цвет и форму - это может помочь в лечении.

При планировании похода в местность, где могут быть змеи, стоит подготовиться:

Надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в обувь.

Проверяйте место привала. Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно дерева - пошуршите или постучите палкой. Это отпугнет змею. Обычно они убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса.

Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому этих предметов лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.

Не делайте резких движений. Если увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений отойти в сторону. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре на ступеньках супермаркета спасатели поймали полуметровую змею.

Также мы сообщали, что в Украине впервые за 27 лет от укуса змеи умер ребёнок.