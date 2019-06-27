Цены на нефть ключевых марок Brent и WTI перешли к росту в ходе торгов в четверг, 27 июня, после изначального снижения, обусловленного заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары. Затем поступила информация, что Китай и США заключили торговое перемирие.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск подорожали на $0,05 (0,08%) - до $66,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,12 (0,2%) - до $59,5 за баррель.

Участники рынка ждут начала конференции "Большой двадцатки" в Осаке, в ходе которого должна состояться встреча лидеров США и Китая.

Заявление Трампа о возможности введения дополнительных пошлин оказало давление на рынок.

Трамп сказал, что может ввести дополнительные пошлины на товары из КНР, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Он не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе конференции "Большой двадцатки" в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил накануне, что Трамп и Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%. "Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Поддержку нефтяному рынку накануне оказал отчет Минэнерго США, указавший на существенное падение запасов нефти в стране. Согласно Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы снизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Как сообщала "Страна", накануне нефть европейского сорта Brent подорожала на фоне конфликта США и Ирана перед встречами ОПЕК и "Большой двадцатки".

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе.