Киев уже в тылу сильных ливней, теперь непогода идет в сторону Черкасской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила синоптик Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

Также синоптик объяснила, что через Украину идет атмосферный фронт балтийского циклона, который идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже градом.

"День Конституции, 28-ое июня, ожидается в Украине синоптических обновленным.

За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится значительно более холодный воздух", - предупреждает Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит +18-24 градуса. А на юге и востоке еще на один день задержится жара до +28-30 градусов.

"Дожди с нашей территории витесняет антициклон Vera, который расположен над Северным морем. Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально",- говорится в сообщении.

Наталья Диденко предостерегает, что в Киевев в День Конституции будет свежий воздух, а кому-то, возможно, будет даже холодно. 28 июня днем в столице ​​ожидается максимум +20-22 градуса. А вот ночь будет еще более свежей - от + 13-15 градусов до +10-12 градусов. В субботу в Киеве потеплеет до +21-23 градуса, а в воскресенье - до +24-26.

"Нюанс завтрашней праздничной погоды. Северо-западный ветер в День Конституции будет сильным, кроме, разве что, южной части. На карте - участки с сильным ветром завтра.

28 июня - небольшие дожди, + 18 + 24 градуса, на юге и востоке + 24 + 29 градусов. Киев завтра - ветреный, небольшой дождь, + 20 + 22 градуса", - пишет Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что триста коммунальщиков спасают улицы Киева от последствий летнего дождя.

Также мы сообщали, что под Киевом из-за последствий непогоды задерживаются пригородные поезда.