Мошенники в интернете вместо обещанного смартфона iPhone Х, стоимостью в 22 тысячи гривен, попытался продать гаечный ключ, воспользовавшись доской объявлений OLX. Об этом со ссылкой на решение Бучацкого районного суда Тернопольской области сообщает издание InternetUA.

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Отмечается, что в мае этого года потерпевший нашел на сайте OLX объявление о продаже смартфона iPhone Х. Чтобы заказать гаджет он должен был внести 22 тысячи гривен предоплаты, которые он перечислил на счет в "Ощадбанке".

Продавец же после перечисления средств заказ отправил, однако 7 мая осуществил возврат товара в отделение и указал себя как получателя с номером накладной. При этом заказ был оформлен как бытовые вещи, страховой оклад которых оценили в размере 300 гривень.

О том, что товар был отправлен на возврат, покупатель узнал после того, как позвонил оператору "Новой почты".

Для получения заказа он отправился в пгт. Бучач. Но когда раскрыл упаковку обнаружил внутри гаечный ключ, который и предоставил полицейским.

В ходе расследования полицейские допросили продавца. Он сообщил, что счет в "Ощадбанке" действительно принадлежит ему, и признался, что ввел в заблуждение покупателя, разместив фиктивное объявление на сайте по продаже товаров ООО "ЕмаркетУкраина" "OLX.UA".

Кроме того, продавец подтвердил, что он указал в объявлении имя другого человека. На данный момент в деле проходят экспертизы, чтобы выяснить, есть ли на посылке отпечатки пальцев, принадлежащие продавцу.

Если вина продавца будет доказана, то ему грозит срок до трех лет в тюрьме.

Скриншот: internetua.com

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