39 кг кокаина обнаружили на борту резервногто самолета президента Бразилии Жаира Болсонару, который следовал на саммит G20. По подозрению в перевозке наркотиков задержан сержант Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Бразилии.

Уточняется, что 38-летний офицер Маноэль Силва Родригес был задержан 25 июня в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолета, сопровождавшего президента Бразилии на саммит G20.

Сам президент Бразилии Жаир Болсонару летел в отдельном самолете, который остановился для дозаправки в Лиссабоне. Он заявил, что не имеет к этому инциденту никакого отношения.

"Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете", - написал Болсонару в своем микроблоге в Twitter.

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