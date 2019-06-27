Илон Маск пообещал установить в Украине станции SuperCharger для Tesla уже в этом году
В Украине и всей Восточной Европе зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться уже в этом году. Об этом заявил основатель компании Tesla Илон Маск в Twitter.
Один из украинских пользователей опубликовал видео с большой встречи владельцев автомобилей Tesla в Киеве.
"Илон, нам нужны SuperChargers в Украине", – написал он. На что Маск ответил: "Ок".
В комментариях другой пользователь пожелал, чтобы SuperCharger появились по всей Восточной Европе в 2020 году. Маск ответил: "Возможно, раньше".
@elonmusk— Чупахин Роман (@romaarra) 26 червня 2019 р.
ELON, WE NEED SUPERCHARGERS IN UKRAIN!https://t.co/Fo1uewzcI7
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