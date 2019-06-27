В Украине и всей Восточной Европе зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться уже в этом году. Об этом заявил основатель компании Tesla Илон Маск в Twitter.

Один из украинских пользователей опубликовал видео с большой встречи владельцев автомобилей Tesla в Киеве. 

"Илон, нам нужны SuperChargers в Украине", – написал он. На что Маск ответил: "Ок".

В комментариях другой пользователь пожелал, чтобы SuperCharger появились по всей Восточной Европе в 2020 году. Маск ответил: "Возможно, раньше".

Ранее сообщалось, что Tesla показала видео, как работает система автоматического управления авто.

Также мы писали, что появились фото электромобиля Polestar, который составит конкуренцию Tesla Model 3.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!