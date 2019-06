В Украине и всей Восточной Европе зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться уже в этом году. Об этом заявил основатель компании Tesla Илон Маск в Twitter.

Один из украинских пользователей опубликовал видео с большой встречи владельцев автомобилей Tesla в Киеве.

"Илон, нам нужны SuperChargers в Украине", – написал он. На что Маск ответил: "Ок".

В комментариях другой пользователь пожелал, чтобы SuperCharger появились по всей Восточной Европе в 2020 году. Маск ответил: "Возможно, раньше".

@elonmusk

ELON, WE NEED SUPERCHARGERS IN UKRAIN!https://t.co/Fo1uewzcI7