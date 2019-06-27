По предварительному протоколу, встреча президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на конференции "Большой двадцатки" в Осаке продлится полтора часа.

Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, который был распространен в четверг пресс-службой Белого дома, сообщает ТАСС.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диалог между российским и американским лидером начнется в 14:00 по японскому времени (7:00 утра 28 июня по Киеву). Об этом сообщает портал "Пронедра".

По данным Ушакова, через час президенты должны посетить второе заседание на "Большой двадцатке". Следующим по времени мероприятием с участием президента США будут его переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару, которые планируется провести в 15:30 по местному времени (09:30 по Киеву).

Как сообщала "Страна", на конференции "Большой двадцатке" в Осаке Трамп хочет обсудить с Путиным ситуацию в Украине. Также ожидается, что разговор будет сосредоточен, прежде всего, на вопросах региональной безопасности, в том числе в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке.

Напомним, что глава СБУ Баканов прилетел в США, чтобы подготовить встречу Зеленского с Трампом.