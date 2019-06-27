После накрывшей Киев 27 июня непогды на дорогах столицы образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные карты Google maps.

В частности, в заторах замерла центральная часть - Подол, Набережно-Крещатицкая, местами Набережное шоссе, также в пробках стоит бульвар Шевченко и проспект Победы, начиная от станции метро "Шулявская" и до станции "Житомирской".

На карте видно, что пробки остановили движение автомобилей на проспекте Бандеры, улице Телиги, Окружной дороги.

Сильнее всего загружен сейчас Южний мост, пробка также на мосту Метро, возле моста Патона существенный затор на бульваре Дружбы Народов в сторону левого берега.

Скриншот: google.com/maps

Ранее "Страна" писала о том что на Киев обрушился второй за несколько часов ливень, который оказался в разы мощнее первого.

Также мы сообщали, что под Киевом из-за последствий непогоды задерживаются пригородные поезда.