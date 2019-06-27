Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у ведомства были все полномочия для того, чтобы дать ответ на ноту РФ относительно суда над захваченными украинскими моряками, без согласования с президентом, передает Интерфакс- Украина.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу. (…) Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", - сказал Климкин в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" в ответ на реакцию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что он не видел ответа украинской стороны на ноту РФ.

Также глава ведомства подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"

По словам Климкина, он может обсудить с Зеленским сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский заявил, что возмущен по поводу действий министра иностранных дел Павла Климкина, который не посоветовался с ним прежде чем ответить на ноту РФ по поводу пленных моряков.

Напомним, 25 июня МИД России выслал Украине ноту, в которой "содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

В украинском ведомстве заявили, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей". "Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских военных корабля в водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Этот срок истекает во вторник, 25 июня.