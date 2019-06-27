В городе Буча в Киевской области после падения дерева погиб один человек, а в столице из-за непогоды пострадали, по предварительной информации, четыре человека. Об этом сообщает ГСЧС на своей сайте в четверг.

По данным спасателей, в столице личный состав Главного управления ГСЧС 15 раз выезжал для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза - для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. По состоянию на 15.30 киевские спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Елены Телиги и ул. Щусева.

Фото: dsns.gov.ua

Кроме того, в Ивано-Франковской области по состоянию на 15.00 из-за непогоды были повалены около 160 деревьев, повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет.

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