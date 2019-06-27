Советник президента Туниса Фирас Гуфреч опроверг появившиеся в четверг, 26 июня, сообщения о смерти президента страны Беджи Каида Эс-Себси.

По его словам, состояние 92-летнего политика стабильное, президент находится в больнице, а информация от местных СМИ о его кончине не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале "Усы Асада".

Советник призвал не верить слухам и просит молитв за выздоровление президента.

"Пожалуйста, не вводитесь в заблуждение слухами. Состояние президента стабильно. Ваши молитвы за исцеление", - говорится в переводе опубликованного сообщения в твиттер-микроблоге.

Ранее советник президента Туниса опубликовал сообщение в котором говорилось, что "ситуация является критической" и также попросил молитв.

Фото: twitter.com/gFiras

Действующий президент Туниса является правнуком Исмаила Каида Эс-Себси, мальчика, похищенного тунисскими пиратами в Сардинии в начале XIX века, а затем воспитанного семьёй бея, и позже ставшего важным членом бейского правительства.

Как сообщала "Страна", гражданам Украины посоветовали не ехать в Тунис из-за террористической угрозы. Дипломаты порекомендовали учитывать существующие в Тунисе ныне риски.

Напомним, что экс-глава НБУ Гонтарева занялась развитием экономики Туниса. Она получила должность в Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школы экономики.

Заявлялось, что в качестве сотрудника Institute of Global Affairs (Института) Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по их монетарной политике.