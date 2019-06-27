"Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках в курсировании ряда пригородных поездов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Из-за погодных условий, приведших к сбоям в энергоснабжении возле станции "Беличи" в Киевской области, задерживаются в пути некоторые поезда коростенского направления. Сейчас "Укрзализныця" принимает все меры для возобновления стабильной работы участка", - отмечается в сообщении.

На указанном направлении из-за грозы в сети возникли проблемы с энергоснабжением, не работают устройства автоблокировки, поэтому скорость поездов, курсирующих участком, не превышает 25 км/ч.

В связи с этим в пути задерживаются почти на два часа пригородные поезда №6618, №6620, №6622, №6624 Тетерев - Киев и более чем на 2:00 - №6613 Киев - Коростень. На полтора часа задерживается пригородный поезд №6615 Киев - Тетерев, на 40 минут - №6617 Борщаговка - Тетерев, на 20 минут - №749 Киев - Ивано-Франковск.

Время задержки поездов может быть сокращено в течение рейса. Также уточняется, что "Укрзализныця" принимает все меры, чтобы как можно быстрее стабилизировать электроснабжение на участке и восстановить маршрутные скорости поездов.

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