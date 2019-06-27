Вечером в четверг, 27 июня, Киев второй день за день накрыло мощнейшим ливнем. На улицах - потоп, ливневки не справляются с количеством воды.

Первый раз непогода обрушилась на столицу еще около 12:30, стихия имела серьезные последствия: ураган повалил деревья, сорвал кровлю с крыш. Не успели коммунальщики ликвидировать последствия ливня, как в столице начался еще более мощный дождь.

Второй за день ливень захватил Киев около 17:00. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео происходящего в столице: сначала плотные тучи затянули все небо, после этого начался дождь такой силы, то улицы превратились в реки.

Видео: Facebook/ Ingvar Shapik

Фото: Facebook/ Игорь Линник

Видео: Facebook/ Анастасия Браткова

Напомним, триста коммунальщиков спасают улицы Киева от последствий летнего дождя.

Также мы писали, что сегодня в Киеве пошел охлаждающий дождь, но ему на смену идут грозы, ветер и град.