Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно, этот вопрос поднимался на его международных встречах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На каждой (международной - прим. ред.) встрече, раз семь, я поднимал этот вопрос - относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все сто процентов", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве.

"То есть, решение было давно принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум", - добавил президент.

Ввиду сложившейся ситуации глава государства адресовал вопрос к народным депутатам: "Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?"

Как сообщала "Страна", Россия восстановлена в ПАСЕ в полном объеме. Таким образом, делегация России вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась.

Также мы сообщали, что у Зеленского заявили, что украинской делегации выходить из ПАСЕ сейчас нецелесообразно.