Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что возмущен по поводу действий министра иностранных дел Павла Климкина, который не посоветовался с ним прежде чем ответить на ноту РФ по поводу пленных моряков. Об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать: из "Украинской правды". Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и про ноту ответа, который направил МИД", - очень эмоционально заявил президент.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопросы жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому или нет", - продолжил Зеленский.

По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращения наших моряков".

Также Зеленский выразил недовольство в связи с тем, что из-за нежелания парламента голосовать за отставку главы МИД Климкина и назначения на его пост Вадима Пристайко, он узнает о важных шагах Украины на международной арене из интернета.

"Это (отсутствие решения по смене главы МИД – ИФ) приводит к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета… Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге в администрации президента в четверг.

Как сообщалось, 25 июня МИД России выслал Украине ноту, в которой "содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

В украинском ведомстве заявили, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей". "Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских военных корабля в водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Этот срок истекает во вторник, 25 июня.