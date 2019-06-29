Украинский боксер Ломаченко показал видео, как ловко умеет бить не только руками, но и ногами
Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко показал отрезок из своей понедельничной тренировки.
Он показал, как тренирует удар ногой. Макивары держал Мехди Затаут. Опубликованный в инстаграме ролик набрал более 700 000 просмотров.
В профессиональном боксе, где ныне выступает Василий, этот удар запрещен. Однако, не исключается его переход в смешанные единоборства (UFC).
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Видео: instagram.com/lomachenkovasiliy
Как сообщала "Страна", абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяже, куда он перешел после победы во всех поясах крузервейта. Он может провести бой с Джошуа или Руисом.
Напомним, что в WBC подтвердили дату боя Ломаченко и Кэмпбелла. Он должен пройти 31 августа.
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