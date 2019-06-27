Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть пленных украинских моряков.

"Я хочу обратиться к президенту РФ. У нас у всех есть дети - верните детей", - сказал он на брифинге 27 июня.

Также Владимир Зеленский заявил, что в Европе неоднократно говорил о том, что Россия не должна возвращаться в ПАСЕ, а те, кто обвиняет его в том, что это произошло, сами ничего не сделали для другого исхода.

"У меня было по 7 встреч каждый день в Европе на эту тему. На каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ. И на каждой встрече мне говорили:"Владимир, поймите, ПАСЕ- это площадка для общения. Это решение (ред.возвращение РФ) было давно принято. И если депутаты спрашивают, а что я сделал для решения этого вопроса, то я приложил максимум усилий. Но вот что они сделали для этого", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, зеленскому не понравились договорённости одного из лидеров «Оппозиционной платформы За жизнь» Виктора Медведчука с лидерами "Л/ДНР" о возвращении украинских пленных.

"Я ни разу не общался с Медведчуком - это правда. У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники? Почему с его стороны поднимаются вопросы возвращения пленных, вопросы прекращения войны. И почему это вспоминается именно перед выборами?", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Медведчук встретился с лидерами "ДНР/ЛНР" и договорился о выдаче 4 украинских пленных.

Также стоит отметить, что крупнейший обмен пленными при участии Медведчука состоялся задолго до выборов - в конце 2017 года.

Также мы писали, что у Зеленского заявили, что выходить из ПАСЕ сейчас нецелесообразно.