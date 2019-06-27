В одной из больниц Москвы скончался известный музыкант - фронтмен группы "Високосный год" Илья Калинников. Об этом на своей странице в соцсети сообщил концертный директор группы Алексей Кан. По его словам, причиной смерти Калинникова стала остановка сердца.

"Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца", - говорится в сообщении.

Группа Високосный год была основана еще в 1990-м. Но широко известная в начале 2000-х благодаря хитам "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" (звучала на вступительных титрах в популярном сериале "Дальнобойщики" с Владимиром Гостюхиным и Владиславом Галкиным в главных ролях).

Фото: facebook.com

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