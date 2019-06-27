Контрразведка Службы безопасности Украины обвиняет фирму экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Александра Затынайко и экс-чиновника "Укрспецэкспорта" Владимира Петенко в контрабанде запчастей для зенитно-ракетных комплексов из РФ и намерении продать их Министерству обороны. Об этом со ссылкой на материалы суда пишут "Украинские Новости".

По данным контрразведки СБУ, руководитель ООО "ДеминингСолюшнс" (бенефициарные владельцы - Владимир Петенко и его сын, а также Александр Затынайко и Вадим Ковальский) организовал ввоз на территорию Украины составляющих (боевых) частей к ЗРК с сокрытием от таможенного контроля, которые в дальнейшем планировалось восстановить и провести легализацию их происхождения для реализации в пользу Министерства обороны.

11 мая правоохранители провели обыск и обнаружили закопанным на территории приусадебного земельного участка 6 унифицированных блоков УБ-32А-24 (блок орудий для доставки и пуска неуправляемых авиационных ракет).

Полиция открыла уголовное производство по данному факту и инициировала назначение экспертизы для определения пригодности к использованию обнаруженных запчастей к оружию.

Отметим, что упомянуты Александр Затынайко занимал должность начальника Генштаба ВСУ в 1996 - 1998 годах.

Напомним, зимой генпрокурор Луценко подтвердил, что Украина использует в оборонной промышленности контрабандные детали из России.

Также мы писали, что у Путина прокомментировали возможную контрабанду из России запчастей для ВСУ.