Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко показал, как лазает по двум канатам сразу на одних руках
В четверг, 27 июня, на инстаграм-канале украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко опубликовано видео, как он тренируется в лазанье по канатам.
В комментариях один пользователей спросил, "когда в UFC?" имея ввиду переход Василия в федерацию смешенных единоборств.
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Видео: instagram.com/lomachenkovasiliy
Как сообщала "Страна", наш боксер Виктор Постол одолел француза Мохаммеда Мимуна в бою за титул WBC. Уже четвертом раунде он подловил соперника апперкотом – от падения спасли канаты ринга.
Напомним, что боксерский бой Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом пройдет 31 августа. Победитель станет чемпионом по версии WBC в легком весе.
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