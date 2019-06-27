В четверг, 27 июня, на инстаграм-канале украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко опубликовано видео, как он тренируется в лазанье по канатам.

В комментариях один пользователей спросил, "когда в UFC?" имея ввиду переход Василия в федерацию смешенных единоборств.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Чер 2019 р. о 12:28 PDT

Видео: instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщала "Страна", наш боксер Виктор Постол одолел француза Мохаммеда Мимуна в бою за титул WBC. Уже четвертом раунде он подловил соперника апперкотом – от падения спасли канаты ринга.

Напомним, что боксерский бой Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом пройдет 31 августа. Победитель станет чемпионом по версии WBC в легком весе.