В пятницу, 28 июня, в Украине резко изменится характер погоды. При этом ощутимо снизится температура воздуха и значительную территорию страны накроют грозы. Сухо будет лишь на западе и юге Украины.

Фото: facebook.com

Ночью ожидается снижение температуры до +11-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 18-23. На юге и востоке страны ночью обещают до +15-20 градусов, а днем - до +24-29.

Ночью в южной и восточной части, днем в Украине, кроме юга и запада, кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы и шквалы 15-20 м / с.

Ранее "Страна" писала о том, что триста коммунальщиков спасают улицы Киева от последствий летнего дождя.

Также мы сообщали, что Европу накрыла экстремальная жара, ожидается до +45 градусов.