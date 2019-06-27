27 июня - день рождения мэра Харькова Геннадия Кернеса. В этом году у него юбилей - ему исполняется 60 лет. Видео с торжества по этому поводу появилось в Instagram.

Так, пользователь saadouddoud, который, судя по информации на его странице, является архитектором, дипломатом, инвестором и бизнесменом из Марокко и часто принимает участие в мероприятиях, организованных Харьковским городским советом, выложил несколько сториз.

Судя по всем, праздник по случаю юбилея Геннадия Кернеса проходит в гостинице "Националь", где он и проживает. Это небольшой фуршет с вином, шампанским, фруктами и закусками. На видео сначала сам Геннадий Кернес произносит тост, в котором речь идет, что на этих выборах он никого не подкупал.

Далее говорит один из гостей праздника. Он в своем тосте он упоминает, что все харьковчане, где бы они ни были, говорят о Кернесе.

Напомним, Кернеса избрали главой партии "Доверяй делам".

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