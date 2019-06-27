Власти Евросоюза официально продлили санкции против России до 31 января 2020 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг, 27 июня, в Брюсселе.

"Решение следует за информацией от канцлера ФРГ и президента Франции в Евроcовете 20-21 июня о состоянии выполнения Минских соглашений, с чем связано решение о сохранении санкций", - говорится в сообщении.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Как сообщала "Страна", Россия восстановлена в ПАСЕ в полном объеме. Таким образом, делегация России вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась.

Напомним, что власти США выступали против решения ПАСЕ вернуть делегацию России.