Власти США и Китая в преддверии конференции стран-членов "Большой двадцатки" в Осаке договорились о "перемирии" в торговой войне.

В Вашингтоне согласились пока не вводить дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 млн долларов. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники. Ее цитирует DW.

Детали договоренности будут обнародованы позднее в согласованных сторонами пресс-релизах, однако общего заявления не последует.

Согласно сообщениям, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят торговую войну 29 июня в кулуарах конференции "Большой двадцатки" в Осаке.

Накануне Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем возможно, но если сторонам не удастся договориться, то США будут готовы ввести штрафные пошлины практически на весь китайский импорт.

Две крупнейшие экономики мира обложили друг друга штрафными пошлинами, что привело к замедлению роста мировой экономики. По данным Fitch, рост мирового ВВП в ближайшие два года замедлится из-за конфликта США с КНР.

Как сообщала "Страна", Apple перенесет производство из Китая из-за торговых санкций США. Руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам.

Напомним, что нефть европейского сорта Brent подорожала на фоне конфликта США и Ирана перед встречами ОПЕК и "Большой двадцатки".