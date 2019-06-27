В Киеве около 300 коммунальщиков ликвидируют последствия мощного ливня с град, который сегодня накрыл столицу. Как сообщается на странице КК "Киевавтодор" в соцсети, к работам привлечены 48 бригад.

"Настоящий шторм накрыл столицу. Ветер срывал листья, ветки и ломал целые деревья. На землю посыпался град и началась ливень. Весь этот мусор начал забивать сеть ливневой канализации. Дорожникам удалось не допустить подтоплений. В самых проблемных местах дежурят специалисты гидротехнической службы", - говорится в сообщении.

Также коммунальщики рекомендуют киевлянам в случае выявления мест подтоплений обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону 284-74-19.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пошел охлаждающий дождь, но ему на смену идут грозы, ветер и град.

Также мы сообщали, что Европу накрыла экстремальная жара, ожидается до +45 градусов.