В Харькове 22 июня водитель сбил на пешеходном переходе женщину, теперь он покинул Украину, его объявят в международный розыск. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Инцидент произошел утром 22 июня возле станции метро "Архитектора Бекетова". 24-летний подданный Марокко за рулем автомобиля Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу в соответствии с правилами дорожного движения. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.

Прокурор подписал сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения". Так как водитель покинул территорию страны, его передали послу Королевства Марокко.

Ходатайство о задержании водителя с целью привода для рассмотрения избрания меры пресечения в виде содержания под стражей будет рассмотрено судом. В ближайшие дни подозреваемый будет объявлен в международный розыск.

Фото: hk.npu.gov.ua

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