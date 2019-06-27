Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) прекратила полеты в Полтаву из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта, а также пересмотрела полетную программу из регионов Украины в сторону сокращения частоты полетов на весенне-летний период. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"После первых рейсов из Полтавы, техники компании обнаружили, что покрытие взлетной полосы негативно влияет на работу самолетов SkyUp, которая по предварительной договоренности должна была осуществлять полеты из "Полтавы" для туроператора Join UP! В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить ее состояние. Оказалось, что ВПП не соответствует требованиям для эксплуатации судов SkyUp ", - сообщили в авиакомпании.

По результатам проверки авиакомпания направила официальное письмо руководству аэропорта и сообщила о приостановке рейсы.

Второй причиной приостановки выполнения рейсов из Полтавы в авиакомпании называют недостаточную динамику загрузки на первых рейсах из этого региона, которой недостаточно для активной полетной программы.

В пресс-службе авиакомпании также отметили, что в конце апреля 2019 года компания Join UP! приняла решение корректировать полетную программу из регионов Украины.

"Это не значит, что туроператор "ушел" из какого-то из аэропортов - Винницы, Кривого Рога, Николаева, Ривно, Полтавы или Херсона. Речь идет об оптимизации - мы просто уменьшили частоту полетов. И тогда речь шла только о весенне-летнем периоде", - подчеркнули в компании.

В компании также отметили, что SkyUp может возобновить полеты в аэропорт "Полтава" только после проведения качественного ремонта покрытия и повторной инспекционной комиссии, которая даст заключение, что полеты в аэропорт на Boieng 737-700 или Boieng 737-800 возможны без вреда для самолетов.

"Однако, пока SkyUp Airlines не получила ответа из "Полтавы" по исправлению замечаний комиссии", - подчеркнули в компании.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Ранее Барышевский райсуд Киевской области приостановил лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines. Данное решение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде.

Также мы сообщали, что женщина, по чьему иску остановили лицензию SkyUp, не была клиенткой авиакомпании.