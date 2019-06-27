В парламентских выборах-2019 участвуют 6% политических партий, от числа всех зарегистрированных в Украине. Об этом сообщил аналитик Комитета избирателей Украины (КИУ) Денис Рыбачок на пресс-конференции в четверг, 27 июня, сообщает Укринформ.

"94% зарегистрированных украинских партий выборы проигнорировали. Согласно данным Центральной избирательной комиссии участие в выборах принимает 21 политическая партия, выдвинувшая свои избирательные списки по многомандатному округу", - заявил он.

При этом Рыбачок подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 352 политические партии. "То есть, всего 21 партия из 352 выдвинула кандидатов по многомандатному округу", - сказал он.

Представитель КИУ напомнил, что в выборах в парламент в 2014 году участвовали 29 партий, а в 2012-м - 22 партии.

Однако, по словам аналитика, в соответствии с законом "О политических партиях в Украине" в случае, если политическая партия в течение 10 лет не выдвигает кандидатов на выборах Президента или народных депутатов, это является основанием для аннулирования ее регистрационного свидетельства.

По словам аналитика, по результатам этих выборов Минюст должен пересмотреть еще раз список политических партий и посчитать, сколько из них существуют только на бумаге и участия в выборах не принимают.

"Страна" разбиралась, кто идет в парламент по мажоритарным округам.

Напомним, что в ЦИК утвердили бюллетени для голосования. На бюллетене будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.